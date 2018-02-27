Суд отказался отстранить Труханова от должности мэра Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Соломенский районный суд Киева отказал прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в удовлетворении ходатайства об отстранении на 2 месяца Геннадия Труханова от выполнения обязанностей городского головы Одессы. Как передает корреспондент УНН, соответствующее решение объявил сегодня следственный судья Дмитрий Кратко.
"Суд постановил: ходатайство старшего детектива САП Небецього о отстранении от должности Труханова Геннадия Леонидовича оставить без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в течение 5 дней в Апелляционный суд Киева. Полный текст постановления будет объявлен 3 марта в 17.00", - говорится в резолютивной части постановления суда.
Как сообщал УНН, САП подала ходатайство в Соломенский райсуд Киева об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова. Суд перенес заседание по отстранению Труханова на 27 февраля.
14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя. Днем ранее НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.
15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к мэру Одессы Геннадию Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.
Заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана также отпустили под личное поручительство народного депутата. В САП обжаловали меру пресечения Труханову и его заместителю. 26 февраля Апелляционный суд Киева отказался менять Труханову меру пресечения, оставив в силе решение суда первой инстанции.