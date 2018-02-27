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Суд відмовився відсторонити Труханова з посади мера Одеси

Суд відмовився відсторонити Труханова з посади мера Одеси

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Солом’янський районний суд Києва відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у задоволенні клопотання про відсторонення на 2 місяці Геннадія Труханова від виконання обов’язків міського голови Одеси. Як передає кореспондент УНН, відповідну ухвалу оголосив сьогодні слідчий суддя Дмитро Кратко.

“Суд ухвалив: клопотання старшого детектива САП Небецього про відстороненні від посади Труханова Геннадія Леонідовича залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржено протягом 5 днів до Апеляційного суду Києва. Повний текст ухвали буде проголошено 3 березня о 17.00”, — йдеться у резолютивній частині ухвали суду.

Як повідомляв УНН, САП подала клопотання до Солом’янського райсуду Києва про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд переніс засідання щодо відсторонення Труханова на 27 лютого.

14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника. Днем раніше НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету, а також затримало трьох осіб.

15 лютого Солом’янський районний суд Києва відмовив САП та НАБУ у задоволені клопотання про застосування арешту до міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд відпустив міського голову на поруки народного депутата Дмитра Голубова.

Заступника мера Одеси Павла Вугельмана також відпустили на особисту поруку народного депутата. У САП оскаржили запобіжний захід Труханову і його заступнику. 26 лютого Апеляційний суд Києва відмовився змінювати Труханову запобіжний захід, залишивши у силі рішення суду першої інстанції.

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