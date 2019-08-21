Суд отказался арестовать еще одного фигуранта дела Роттердам +
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Соломенский суд Киева отказал в заочном аресте еще одного фигуранта дела Роттердам +, сообщает УНН.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры о заочном аресте заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского.
Как сообщили УНН в пресс-службе САП они будут обжаловать это решение суда.
Напомним, ранее суд избрал меры для 4 из шести фигурантов дела. А также отказался начнут арестовывать ексголову НКРЭКУ Дмитрия Вовка.
Генерального директора “ДТЭК Сети” Ивана Гелюха суд отпустил под залог.
Для бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн, тогда как САП просила залог в размере 50 млн грн. Евдокимова подозревают в причастности к заданию почти 19-ти миллиардов убытков от введения формулы “Роттердам +”.
Кроме того, еще на одного подозреваемого по делу Тараса Ревенко, который занимал должность начальника отдела НКРЭКУ, суд возложил определенные процессуальные обязанности — до 10 октября он обязан не покидать пределов Киева без разрешения следствия, прибывать в полицию по первому требованию и воздерживаться от общения с рабочими НКРЭКУ относительно обстоятельств уголовного производства. Тогда как прокуратура просила заключения под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн. САП обжаловала оба судебные решения.
Кроме того, советник гендиректора фирмы “ДТЭК Востокэнерго” Бориса Лисового Соломенский районный суд столицы отпустил под залог. Суд возложил на Лисового процессуальные обязанности, кроме ношения браслета.