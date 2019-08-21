Суд відмовився арештувати ще одного фігуранта справи Роттердам+
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Солом’янський суд Києва відмовив в заочному арешті ще одного фігуранта справи Роттердам+, повідомляє УНН.
Суд відмовив у задоволенні клопотання Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованної антикорупційної прокуратури про заочний арешт заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського.
Як повідомили УНН у прес-службі САП вони будуть оскаржувати це рішення суду.
Нагадаємо, раніше суд обрав запобіжні заходи для 4 із шести фігурантів справи. А також відмовився зачно арештовувати ексголову НКРЕКП Дмитра Вовка.
Генерального директора “ДТЕК Мережі” Івана Гелюха суд відпустив під заставу.
Для колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокимова суд обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн, тоді як САП просила заставу у розмірі 50 млн грн. Євдокимова підозрюють у причетності до завдання майже 19-ти мільярдів збитків від запровадження формули “Роттердам+”.
Крім того, ще на одного підозрюваного у справі Тараса Ревенка, який обіймав посаду начальника відділу НКРЕКП, суд поклав певні процесуальні обов’язки — до 10 жовтня він зобов’язаний не покидати меж Києва без дозволу слідства, прибувати до правоохоронців на першу вимогу та утримуватися від спілкування з робітниками НКРЕКП щодо обставин кримінального провадження. Тоді як прокуратура просила взяття під варту на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн. САП оскаржила обидва судові рішення.
Крім того, радника гендиректора фірми “ДТЕК Східенерго” Бориса Лісового Солом’янський районний суд столиці відпустив під заставу. Суд поклав на Лісового процесуальні обов’язки, крім носіння браслету.