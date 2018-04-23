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Суд отказал СБУ в аресте имущества, изъятого дома у Савченко

Киев • УНН

 • 19950 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Киева отказал следователю СБУ в аресте имущества, временно изъятого по месту жительства народного депутата Надежды Савченко, которое по решению суда находится под стражей. Соответствующию резолютивную часть постановления объявил Шевченковский районный суд Киева, передает корреспондент УНН.

Суд отказал СБУ в аресте имущества, изъятого дома у Савченко

"Суд постановил: отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя ГСУ СБУ об аресте имущества в уголовном производстве. На постановление следственного судьи можно подать жалобу в течение 5 суток после его объявления ", - говорится в постановлении суда. Полный текст будет объявлен 27 апреля в 12.00.

Стоит отметить, что речь идет о копмьютерной технике, наградном оружии Савченко.

Комментируя решение суда адвокат Савченко Дмитрий Бугай сказал: "У меня есть надежда на существование в Украине независимого суда".

По словам, адвоката, имущество может быть возвращено владельцу после вступления постановления в силу в случае, если не будет подано на нее жалобы в Апелляционный суд Киева. Адвокат отметил, что изъятые вещи никакого отношения к обвинению Савченко не имеют.

Как сообщал УНН, сегодня Шевченковский райсуд также отказал следователю СБУ в удовлетворении ходатайства на арест имущества, изъятого из помещения благотворительного фонда Савченко в Музейном переулке Киева.

Ранее Вера Савченко сообщила, что следствие по делу народного депутата Надежды Савченко продлили на шесть месяцев.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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