Суд отказал СБУ в аресте имущества, изъятого дома у Савченко

"Суд постановил: отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя ГСУ СБУ об аресте имущества в уголовном производстве. На постановление следственного судьи можно подать жалобу в течение 5 суток после его объявления ", - говорится в постановлении суда. Полный текст будет объявлен 27 апреля в 12.00.



Стоит отметить, что речь идет о копмьютерной технике, наградном оружии Савченко.

Комментируя решение суда адвокат Савченко Дмитрий Бугай сказал: "У меня есть надежда на существование в Украине независимого суда".



По словам, адвоката, имущество может быть возвращено владельцу после вступления постановления в силу в случае, если не будет подано на нее жалобы в Апелляционный суд Киева. Адвокат отметил, что изъятые вещи никакого отношения к обвинению Савченко не имеют.

Как сообщал УНН, сегодня Шевченковский райсуд также отказал следователю СБУ в удовлетворении ходатайства на арест имущества, изъятого из помещения благотворительного фонда Савченко в Музейном переулке Киева.



Ранее Вера Савченко сообщила, что следствие по делу народного депутата Надежды Савченко продлили на шесть месяцев.



Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.



В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.