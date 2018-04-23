Суд відмовив СБУ в арешті майна, вилученого вдома у Савченко

“Суд ухвалив: відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого ГСУ СБУ про арешт майна у кримінальному провадженні. На ухвалу слідчого судді можна подати скаргу протягом 5 діб після її оголошення”, — йдеться в ухвалі суду. Повний її текст буде оголошено 27 квітня о 12.00.



Варто зазначити, що мова йде про копм’ютерну техніку, наградну зброю Савченко.

Коментуючи рішення суду адвокат Савченко Дмитро Бугай сказав: "У мене з являється надія на існування в Україні незалежного суду".



За словами, адвоката, майно може бути повернуто власникові після набрання ухвали сили у разі, якщо не буде подано на неї скарги до Апеляційного суду Києва. Адвокат зауважив, що вилучені речі ніякого відношення до обвинувачення Савченко не мають.

Як повідомляв УНН, сьогодні Шевченківський райсуд також відмовив слідчому СБУ у задоволенні клопотання на арешт майна, вилученого з приміщення благодійного фонду Савченко у Музейному провулку Києва.



Раніше Віра Савченко повідомила, що слідство у справі народного депутата Надії Савченко продовжили на шість місяців.



Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.



У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.