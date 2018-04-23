Суд отказал СБУ в аресте части изъятого имущества Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Киева отказал следователю СБУ в аресте имущества, временно изъятого из благотворительного фонда народного депутата Надежды Савченко, что по решению суда находится под стражей. Соответствующую резолютивную часть постановления объявил Шевченковский районный суд Киева, передает корреспондент УНН.
"Суд постановил: отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя ГСУ СБУ об аресте имущества. На постановление следственного судьи можно подать жалобу в течение 5 суток после его объявления", - говорится в постановлении суда.
Стоит отметить, что речь идет о компьютерной технике, печатях, документации Фонда.
Как ожидается, сегодня суд рассмотрит ходатайство об аресте имущества, изъятого по месту жительства Савченко.
Ранее Вера Савченко сообщила, что следствие по делу народного депутата Надежды Савченко продлили на шесть месяцев.
Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Суд арестовал Савченко до 20 мая.