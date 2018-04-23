Суд відмовив СБУ в арешті частини вилученого майна у Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відмовив слідчому СБУ в арешті майна, тимчасово вилученого з благодійного фонду народного депутата Надії Савченко, яка за рішенням суду перебуває під вартою. Відповідну резолютивну частину ухвали оголосив Шевченківський районний суд Києва, передає кореспондент УНН.
“Суд ухвалив: відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого ГСУ СБУ про арешт майна. На ухвалу слідчого судді можна подати скаргу протягом 5 діб після її оголошення”, — йдеться в ухвалі суду.
Варто зазначити, що мова йде про комп’ютерну техніку, печатки, документацію Фонду.
Як очікується, сьогодні суд розгляне клопотання про арешт майна, вилученого за місцем проживання Савченко.
Раніше Віра Савченко повідомила, що слідство у справі народного депутата Надії Савченко продовжили на шість місяців.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.