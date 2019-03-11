Суд открыл производство по делу о несоответствии Авакова требованиям к членам правительства

Суд розглядитиме данную дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон. Как известно, упрощенное исковое производство предназначено для рассмотрения дел незначительной сложности и других дел, для которых приоритетным является быстрое решение дела. Согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, суд рассматривает дела по правилам упрощенного искового производства в течение разумного срока, но не более шестидесяти дней со дня открытия производства.

Как известно, истец просит суд признать противоправными действия министра внутренних дел Арсена Авакова, а именно нарушение положений ст.7 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины", касающиеся требований к членам правительства. В то же время, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Премьер-министра относительно неосуществления контроля за деятельностью главы МВД, не представление в ВРУ представление об увольнении министра Авакова, а также просит суд обязать руководителя Кабмину внести в парламент соответствующее представление.



Как сообщал УНН, 4 марта, генерального прокурора Юрия Луценко, главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака пригласят на заседание временной следственной комиссии (ВСК) по убийству Екатерины Гандзюк и нападения на других общественных активистов.