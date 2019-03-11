Суд відкрив провадження у справі щодо невідповідності Авакова вимогам до членів уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо не подання до Верховної Ради України подання про звільнення очільника МВС. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.
Суд розглядитиме дану адміністративну справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін. Як відомо, спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Згідно з Кодексом адміністративного судочинства України, суд розглядає справи за правилами спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів із дня відкриття провадження.
Як відомо, позивач просить суд визнати протиправними дії Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а саме порушення положень ст.7 Закону України "Про Кабінет Міністрів України", що стосуються вимог до членів Уряду. Водночас, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність прем'єр-міністра щодо нездійснення контролю за діяльністю очільника МВС, не подання до ВРУ подання про звільнення міністра Авакова, а також просить суд зобов’язати очільника Кабміну внести до парламенту відповідне подання.
Як повідомляв УНН, 4 березня, генерального прокурора Юрія Луценка, голову Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова і голову Служби безпеки України Василя Грицака запросять на засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо вбивства Катерини Гандзюк і нападам на інших громадських активістів.