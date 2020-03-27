Суд отложил рассмотрение жалобы о взыскании с Альперина 70 млн грн в пользу государства
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Апелляционная плата Высшего антикоррупционного суда отложила рассмотрение апелляционной жалобы прокурора об отказе по взысканию 70 млн грн в пользу государства с одесского "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина, подозреваемого в деле по схеме на таможне, передает корреспондент УНН.
Так, суд постановил отложить до 2 апреля на 10:00 рассмотрение ареляцийнои жалобы прокурора об отказе по взысканию 70 млн грн в доход государства с Вадима Альперина.
Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд отказал в ходатайстве о взыскании 70 млн грн с Альперина, подозреваемого в деле схем на таможне.
Напомним, 28 ноября 2019 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ лично вручено сообщение о подозрении мужчине, причастному к организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. 29 ноября решением Высшего антикоррупционного суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн гривен залога.
9 декабря 2019 года в связи с внесением залога к подозреваемому применили дополнительно возложенные обязанности, в частности ношение электронного средства контроля.