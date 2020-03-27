Суд відклав розгляд скарги щодо стягнення з Альперіна 70 млн грн на користь держави
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Апеляційна плата Вищого антикорупційного суду відклала розгляд апеляційної скарги прокурора щодо відмови у стягненні 70 млн грн на користь держави з одеського "хрещеного батька контрабанди" Вадима Альперіна, підозрюваного у справі щодо схеми на митниці, передає кореспондент УНН.
Так, суд постановив відкласти до 2 квітня на 10:00 розгляд ареляційної скарги прокурора щодо відмови у стягненні 70 млн грн в дохід держави з Вадима Альперіна.
Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відмовив у клопотанні про стягнення 70 млн грн з Альперіна, підозрюваного у справі про схеми на митниці.
Нагадаємо, 28 листопада 2019 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ особисто вручено повідомлення про підозру чоловіку, причетного до організації злочинної схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами. 29 листопада рішенням Вищого антикорупційного суду до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 70 млн гривень застави.
9 грудня 2019 року у зв’язку із внесенням застави до підозрюваного застосували додатково покладені обов’язки, зокрема носіння електронного засобу контролю.