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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 74228 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110376 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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11 марта, 18:02 • 168495 просмотра

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11 марта, 14:39 • 123797 просмотра

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Суд во второй раз вернул дело по обвинению А.Пасишника прокурору - САП

Киев  •  УНН

 • 10935 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева сегодня принял решение о возвращении прокурору обвинительного акта в уголовном производстве в отношении экс-исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Пасишника, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Сегодня судьей Соломенского районного суда города Киева Захаровой А.С. в подготовительном судебном заседании принято решение о возвращении прокурору обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению Пасишника А.П. по ч.1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины, а именно в незаконном воздействии на должностное лицо с целью помешать выполнению им своих служебных обязанностей и добиться принятия ею незаконного решения", - отметили в САП.

По информации ведомства, суд не назвал мотивы возвращения обвинительного акта прокурору, поскольку объявил только регулятивную часть решения.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура возмущена фактом, что ходатайство стороны защиты о возвращении прокурору обвинительного акта рассмотрено в нарушение требований ст. 350 УПК Украины без выяснения мнения относительно них других участников судебного производства, в частности прокурора и потерпевшего. Прокурор в соответствии с требованиями ст. 392 УПК Украины готовит апелляцию на данное решение суда", - отметили в САП.

В САП напомнили, что суд уже второй раз принимает решение о возвращении обвинительного акта по делу А.Пасишника. При этом добавили, что предыдущее решение суда отменено Апелляционным судом Киева.

Как сообщал УНН, 24 февраля 2016 детективами НАБУ было зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.344 УК Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля) по факту осуществления 25.01-01.02.2016 незаконного влияния А.Пасишником на А.Абромавичуса с целью занятия должности заместителя министра. 9 марта А.Пасишника было сообщено о подозрении .

В то же время, расследование в уголовном производстве, зарегистрированном по заявлению министра экономического развития и торговли Украины А.Абромавичуса по ч.2 ст.364 УК Украины, по осуществлению на него давления со стороны ряда народных депутатов Украины, продолжается.

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