Суд вдруге повернув справу за обвинуваченням А.Пасішника прокурору – САП

“Сьогодні суддею Солом’янського районного суду міста Києва Захаровою А.С. у підготовчому судовому засіданні прийнято рішення про повернення прокурору обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням Пасішника А.П. за ч.1 ст. 344 Кримінального кодексу України, а саме в незаконному впливі на посадову особу з метою перешкодити виконанню нею своїх службових обов’язків та домогтися ухвалення нею незаконного рішення”, — зазначили у САП.

За інформацією відомства, суд не назвав мотиви повернення обвинувального акту прокуророві, оскільки оголосив тільки регулятивну частину рішення.

“Спеціалізована антикорупційна прокуратура обурена фактом, що клопотання сторони захисту про повернення прокурору обвинувального акту розглянуто в порушення вимог ст. 350 КПК України без з’ясування думки щодо них інших учасників судового провадження, зокрема прокурора та потерпілого. Прокурор відповідно до вимог ст. 392 КПК України готує апеляцію на вказане рішення суду”, — наголосили у САП.

У САП нагадали, що суд вже вдруге ухвалює рішення про повернення обвинувального акту у справі А.Пасішника. При цьому додали, що попереднє рішення суду скасоване Апеляційним судом Києва.

Як повідомляв УНН, 24 лютого 2016 року детективами НАБУ було зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.344 КК України (втручання у діяльність державного діяча) щодо факту здійснення 25.01–01.02.2016 незаконного впливу А.Пасішником на А.Абромавичуса з метою зайняття посади заступника міністра. 9 березня А.Пасішника було повідомлено про підозру.

Водночас, розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому за заявою міністра економічного розвитку і торгівлі України А.Абромавичуса за ч.2 ст.364 КК України, щодо здійснення на нього тиску з боку ряду народних депутатів України, триває.