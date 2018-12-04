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Суд в очередной раз отказался отменить арест счетов жены Арбузова в четырех банках

Суд в очередной раз отказался отменить арест счетов жены Арбузова в четырех банках

Киев  •  УНН

 • 9975 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева в очередной раз отказался отменить арест счетов в жены бывшего председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова рамках уголовного производства по подозрению Арбузова в растрате 220 млн грн госсредств для телеканала "БТБ". Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Адвокаты Арбузова подали в суд ходатайство, в котором просили отменить арестованы ранее счета в "Укрэксимбанка", "Укрбищнесбанка", "ВБР" и "Сбербанка", которые принадлежат жене экс-главы НБУ.

Однако суд не нашел оснований для удовлетворения этого ходатайства адвокатов.

Напомним, адвокаты Арбузова уже не впервые обращаются в суд с ходатайствами об отмене имущества и счетов, принадлежащих Арбузову или членам его семьи. В частности, в августе этого года Печерский районный суд столицы уже рассматривал ходатайство адвокатов об отмене счетов жены Арбузова.

При этом Печерский районный суд отменил арест имущества отца и матери Сергея Арбузова.

Как сообщал УНН, 20 мая 2014 Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшими высокопоставленными Национального банка Украины при создании телеканала "Банковское телевидение". Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления).

ГПУ сообщила о подозрении Арбузову "в совершении незаконного финансирования в течение 2012-2013 годов создание ТМСП за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины".

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