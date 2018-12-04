Суд вчергове відмовився скасувати арешт рахунків дружини Арбузова у чотирьох банках

Адвокати Арбузова подали до суду клопотання, в якому просили скасувати арештовані раніше рахунки в "Укрексімбанку", "Укрбіщнесбанку", "ВБР" та "Ощадбанку", які належать дружині екс-голови НБУ.



Проте суд не знайшов підстав для задоволення цього клопотання адвокатів.



Нагадаємо, адвокати Арбузова вже не вперше звертаються до суду з клопотаннями про скасування майна та рахунків, які належать Арбузову або членам його сім’ї. Зокрема, у серпні цього року Печерський районний суд столиці вже розглядав клопотання адвокатів про скасування рахунків дружини Арбузова.



При цьому Печерський районний суд скасував арешт майна батька та матері Сергія Арбузова.



Як повідомляв УНН, 20 травня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем колишніми високопосадовцями Національного банку України при створенні телеканалу “Банківське телебачення”. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання).



ГПУ повідомила про підозру Арбузову “у вчиненні незаконного фінансування упродовж 2012-2013 років створення ТМСП за рахунок коштів Державного бюджету України в сумі 220 млн грн за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України”.