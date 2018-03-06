Суд в Ужгороде начал рассмотрение дела в отношении подозреваемых в поджоге венгерского общества
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 6 марта. УНН. Ужгородский горрайонный суд начал судебное заседание по делу о поджоге здания Общества венгерской культуры Закарпатья, передает корреспондент УНН.
Суд должен избрать меру пресечения двум подозреваемым в поджоге жителям г.Кропивницкий, которые были 4 марта задержали в ходе совместной спецоперации Национальной полиции и Службы безопасности Украины.
Напомним, что по факту поджога, который произошел в Ужгороде 27 февраля 2018 года, полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет. Сегодня стало известно, что фигурантам дела изменили подозрение, добавив обвинение по ст. 258 УК - террористический акт.
Прокуратура требует для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога.
В зале суда присутствуют спецназовцы СБУ, сотрудники Национальной полиции Украины, представители миссии ОБСЕ.
Как сообщал УНН, Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде. Всего 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.