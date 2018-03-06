Суд в Ужгороді почав розгляд справи щодо підозрюваних у підпалі угорського товариства
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 6 березня. УНН. Ужгородський міськрайонний суд розпочав судове засідання у справі про підпал будівлі Товариства угорської культури Закарпаття, передає кореспондент УНН.
Суд має обрати запобіжний захід двом підозрюваним у підпалі мешканцям м. Кропивницький, яких 4 березня затримали у ході спільної спецоперації Національної поліції та Служби безпеки України.
Нагадаємо, що за фактом підпалу, який стався в Ужгороді 27 лютого 2018 року, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ, тобто умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 3 до 15 років. Сьогодні стало відомо, що фігурантам справи змінили підозру, додавши обвинувачення за ст. 258 ККУ - терористичний акт.
Прокуратура вимагатиме для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без призначення застави.
У судовій залі присутні спецпризначенці СБУ, співробітники Національної поліції України, представники місії ОБСЄ.
Як повідомляв УНН, Нацполіція розкрила обидва напади на Товариство угорської культури в Ужгороді. Загалом 5 осіб затримано, імовірний організатор-іноземець перебуває у розшуку.