"Суд" в Крыму оставил под арестом фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

Так, в "Верховном суде" Крыма рассматривалась апелляционная жалоба стороны защиты на продление меры пресечения Серверу Мустафаеву. Суд оставил решение первой инстанции в силе, а именно касательно продлении меры пресечения до 9 июня 2019 года.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" продлил арест фигурантам "Бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир" Серверу Зекерьеву, Мемету Белялову, Эрнесту Аметову, Сулейману Асанову, Сейрану Салиеву, Эдему Смаилову, Серверу Мустафаеву и Тимуру Ибрагимову до 9 июня.