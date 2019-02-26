"Суд" в Крыму оставил под арестом фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. "Верховный суд" Крыма оставил в силе решение суда о продлении содержания под стражей Эдема Смаилова, подозреваемого в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу правозащитной организации "Крымская солидарность".
Так, в "Верховном суде" Крыма рассматривалась апелляционная жалоба стороны защиты на продление меры пресечения Серверу Мустафаеву и Эдему Смаилову.
По словами адвоката Сергея Легостова, суд над Мустафаевым отменили по причине возвращения его дела в Киевский суд, для устранения недостатков.
Судебное заседание в отношении Смаилова состоялось, но оно проходило в закрытом режиме.
"Суд оставил решение первой инстанции в силе, а именно продление меры пресечения до 9 апреля 2019 года", - отметили правозащитники.
Как сообщал УНН, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил жалобу защиты и оставил под арестом фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева.
Напомним, Сервера Мустафаева задержали 21 мая этого года в аннексированном Россией Крыму вместе с другим крымским татарином Эдемом Смаиловым. Обвинения против них привлекли к так называемому "Бахчисарайскому делу "Хизб ут-Тахрир" – религиозной организации, которую российские власти считают террористической. До оккупации Крыма эта организация, которая ставит своей целью создание исламского халифата мирными средствами, действовала на полуострове на законных основаниях.