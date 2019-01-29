Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" оставили под арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил жалобу защиты и оставил под арестом фигуранта “дела Хизб ут-Тахрир” Сервера Мустафаева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект Радио Свобода Крим.Реалии.
По информации активистов, заседание проходило в закрытом режиме, но на обнародование решения впустили отца Сервера — Рустема Мустафаева.
Сервера Мустафаева задержали 21 мая этого года в аннексированом Россией Крыму вместе с другим крымским татарином Эдемом Смаилов. Обвинения против них привлекли к так называемой “Бахчисарайскому делу “Хизб ут-Тахрир” — религиозной организации, которую российские власти считают террористической. До оккупации Крыма эта организация, которая ставит своей целью создание исламского халифата мирными средствами, действовала на полуострове на законных основаниях.
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Напомним, Российские власти на месяц поместила в психиатрическую больницу для выявления “вменяемости” фигуранта ялтинской “дела Хизб ут-Тахрир” Сервера Мустафаева.
Как сообщал УНН, в декабре российский суд Симферополя продлил на два месяца арест Мустафаеву и Смаилова. Они останутся в СИЗО до 9 февраля 2019 года.