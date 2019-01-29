Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" оставили под арестом

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80534 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102503 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137298 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135490 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132011 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126305 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 164052 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117940 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141524 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" оставили под арестом

Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" оставили под арестом

Киев  •  УНН

 • 10128 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил жалобу защиты и оставил под арестом фигуранта “дела Хизб ут-Тахрир” Сервера Мустафаева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект Радио Свобода Крим.Реалии.

По информации активистов, заседание проходило в закрытом режиме, но на обнародование решения впустили отца Сервера — Рустема Мустафаева.

Сервера Мустафаева задержали 21 мая этого года в аннексированом Россией Крыму вместе с другим крымским татарином Эдемом Смаилов. Обвинения против них привлекли к так называемой “Бахчисарайскому делу “Хизб ут-Тахрир” — религиозной организации, которую российские власти считают террористической. До оккупации Крыма эта организация, которая ставит своей целью создание исламского халифата мирными средствами, действовала на полуострове на законных основаниях.

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Напомним, Российские власти на месяц поместила в психиатрическую больницу для выявления “вменяемости” фигуранта ялтинской “дела Хизб ут-Тахрир” Сервера Мустафаева.

Как сообщал УНН, в декабре российский суд Симферополя продлил на два месяца арест Мустафаеву и Смаилова. Они останутся в СИЗО до 9 февраля 2019 года.

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