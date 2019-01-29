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Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" залишили під арештом

Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" залишили під арештом

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив скаргу захисту та залишив під арештом фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Сервера Мустафаєва. Про це повідомляє УНН із посиланням на проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

За інформацією активістів, засідання відбувалося у закритому режимі, але на оприлюднення рішення впустили батька Сервера — Рустема Мустафаєва.

Сервера Мустафаєва затримали 21 травня цього року в анексованому Росією Криму разом із іншим кримським татарином Едемом Смаїловим. Звинувачення проти них долучили до так званої “бахчисарайської справи “Хізб ут-Тахрір” — релігійної організації, яку російська влада вважає терористичною. До окупації Криму ця організація, яка ставить за мету створення ісламського халіфату мирними засобами, діяла на півострові на законних підставах.

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Нагадаємо, Російська влада на місяць помістила у психіатричну лікарню для виявлення “вменяемости” фігуранта ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір” Сервера Мустафаєва.

Як повідомляв УНН, у грудні російський суд Сімферополя продовжив на два місяці арешт Мустафаєву і Смаілову. Вони залишаться в СІЗО до 9 лютого 2019 року.

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