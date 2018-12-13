Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" етапують до психлікарні - юрист
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Фігуранта бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва, що перебуває під арештом, етапують до психіатричної клініки. Про це повідомила кримський юрист Ліля Гемеджі, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
За її даними, адвокат Мустафаєва Сергій Легостов поки не може підтвердити цю інформацію.
Гемеджі вважає, що такі дії російських силовиків "є прогнозованими", оскільки більше місяця назад Сервер Мустафаєв "відмовився від проходження амбулаторної судово-психіатричної експертизи".
"Він (Мустафаєв - ред.) вважає, що ця експертиза має на меті зламати його волю до опору, принизити його", - зазначила Гемеджі.
21 травня цього року у Криму було затримано координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва і кримського татарина, мусульманина Едема Смаілова. Обвинувачення проти них долучили до бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".
У грудні російський суд Сімферополя продовжив на два місяці арешт Мустафаєву і Смаілову. Вони залишаться в СІЗО до 9 лютого 2019 року.
Нагадаємо, Україна закликала світ посилити тиск на Росію через репресії у Криму.