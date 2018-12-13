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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" этапируют в психбольницу - юрист

Киев • УНН

 • 9671 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Находящегося под арестом фигуранта бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева этапируют в психиатрическую клинику. Об этом сообщила крымский юрист Лиля Гемеджи, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" этапируют в психбольницу - юрист

По ее данным, адвокат Мустафаева Сергей Легостов пока не может подтвердить эту информацию. 

Гемеджи считает, что такие действия российских силовиков "являются прогнозируемыми", так как больше месяца назад Сервер Мустафаев "отказался от прохождения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы".

"Он (Мустафаев – ред.) считает, что данная экспертиза имеет за цель сломить его волю к сопротивлению, унизить его", – отметила Гемеджи.

21 мая этого года в Крыму были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и крымский татарин, мусульманин Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

В декабре российский суд Симферополя продлил на два месяца арест Мустафаеву и Смаилову. Они останутся в СИЗО до 9 февраля 2019 года.

Напомним, Украина призвала мир усилить давление на Россию из-за репрессий в Крыму.

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