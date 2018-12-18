Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" помістили до психлікарні на місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російська влада на місяць помістила у психіатричну лікарню для виявлення “вменяемости” фігуранта ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір” Сервера Мустафаєва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
“Російська влада продовжує ганебну практику утисків кримських татар в анексованому Криму. Нещодавно адвокат утримуваного в СІЗО Сімферополя за так званою “терористичною статтею” Сервера Мустафаєва повідомив, що його підзахисного на місяць помістили у психіатричну лікарню для, начебто, виявлення “вменяемости”, — повідомила Денісова.
За її словами, це — кричуще порушення прав Сервера Мустафаєва та приниження людської гідності, що може бути небезпечним для його як фізичного, так і психічного здоров’я.
“Я звернулася до Уповноваженого з прав людини у Російській Федерації Тетяни Москалькової з проханням вжити заходів для припинення порушення прав українця Сервера Мустафаєва”, — додала омбудсмен.
Як повідомляв УНН, 21 травня цього року у Криму було затримано координатора “Кримської солідарності” Сервера Мустафаєва і кримського татарина, мусульманина Едема Смаілова. Обвинувачення проти них долучили до бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”.
У грудні російський суд Сімферополя продовжив на два місяці арешт Мустафаєву і Смаілову. Вони залишаться в СІЗО до 9 лютого 2019 року.