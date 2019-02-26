"Суд" в Криму залишив під арештом фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"

Так, в "Верховному суді" Криму розглядалася апеляційна скарга сторони захисту на продовження запобіжного заходу Серверу Мустафаєву і Едему Смаілову.

За словами адвоката Сергія Легостова, суд над Мустафаєвим скасували через повернення його справи в Київський суд, для усунення недоліків.

Судове засідання щодо Смаілова відбулося, але воно проходило в закритому режимі.

"Суд залишив рішення першої інстанції в силі, а саме продовження запобіжного заходу до 9 квітня 2019 року", - зазначили правозахисники.

Як повідомляв УНН, підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив скаргу захисту та залишив під арештом фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва.

Нагадаємо, Сервера Мустафаєва затримали 21 травня цього року в анексованому Росією Криму разом з іншим кримським татарином Едемом Смаіловим. Обвинувачення проти них залучили до так званого "Бахчисарайському справі "Хізб ут-Тахрір" - релігійної організації, яку російська влада вважає терористичною. До окупації Криму ця організація, яка ставить собі за мету створення ісламської халіфату мирними засобами, діяла на півострові на законних підставах.