Суд в Харькове признал троих мужчин виновными в совершении ряда терактов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Октябрьский суд Харькова признал виновными троих мужчин в совершении ряда террористических актов на территории Харькова и области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
“Октябрьский районный суд Харькова частично поддержал позицию прокуратуры Харьковской области и признал виновными троих мужчин в совершении ряда террористических актов на территории г.Харькова и области”, — говорится в сообщении.
Как отметил процессуальный руководитель в уголовном производстве Вадим Белоусов, суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества двум злоумышленникам — 36 и 38-летним харьковчанам, которые не признавали свою вину и отказывались сотрудничать со следствием. А 28-летнего мужчину, который признал свою вину и раскаялся, приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Стоит напомнить, что в период с сентября 2014 по март 2015 года был совершен ряд терактов. Среди них — обстрел Орджоникидзевского и Фрунзенского районных комиссариатов Харькова и офиса частного юридического учреждения в сентябре 2014 года, террористические акты на железнодорожных станциях “Залютино” в октябре 2014 года, “Шебелинка” в январе 2015 года и Новожаново в марте 2015-го, обстрел ООО “Харкиврегионгаз” в январе 2015 года.
Также им инкриминировали законченное покушение на террористический акт на территории нефтебазы в октябре 2014 года.
Сейчас обвиняемые находятся под стражей по требованию прокуратуры.
Как сообщал УНН, прокуратура попросила максимального срока обвиняемым в терактах в Харьковской области.