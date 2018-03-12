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Суд в Харкові визнав трьох осіб винними у скоєнні низки терактів

Суд в Харкові визнав трьох осіб винними у скоєнні низки терактів

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Жовтневий суд Харкова визнав винними трьох чоловіків у скоєнні низки терористичних актів на території Харкова та області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

"Жовтневий районний суд Харкова частково підтримав позицію прокуратури Харківської області та визнав винними трьох чоловіків у скоєнні низки терористичних актів на території Харкова та області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив процесуальний керівник у кримінальному провадженні Вадим Бєлоусов, суд призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна двох зловмисникам - 36 і 38-річним харків'янам, які не визнавали свою провину і відмовлялися співпрацювати зі слідством. А 28-річного чоловіка, який визнав свою провину і розкаявся, засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто нагадати, що в період з вересня 2014 по березень 2015 року було здійснено низку терактів. Серед них - обстріл Орджонікідзевського та Фрунзенського районних комісаріатів Харкова і офісу приватного юридичного установи у вересні 2014 року, терористичні акти на залізничних станціях "Залютино" в жовтні 2014 року, "Шебелинка" в січні 2015 року та Новожаново в березні 2015-го, обстріл ТОВ "Харківрегіонгаз" в січні 2015 року.

Також їм інкримінували закінчений замах на терористичний акт на території нафтобази в жовтні 2014 року.

Зараз обвинувачені перебувають під вартою на вимогу прокуратури.

Як повідомляв УНН, прокуратура попросила максимального терміну обвинуваченим в терактах в Харківській області.

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