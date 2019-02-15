Суд принял решение по делу Савченко-Рубана

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 53293 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 71389 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127904 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128580 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128839 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124636 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159409 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117793 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141393 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145258 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Суд принял решение по делу Савченко-Рубана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Решен вопрос о внесении представления дела Савченко-Рубана об определении территориальной подсудности в Верховный суд. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу Судебной власти Украины.

“Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Черниговского апелляционного суда приняла решение, которым частично удовлетворила представление Черниговского районного суда Черниговской области об изменении территориальной подсудности уголовного производства № 22018000000000237 по обвинению Владимира Рубана и Надежды Савченко. Решен вопрос о внесении представления об определении территориальной подсудности в Верховный суд”, — говорится в сообщении.

Также, удовлетворено ходатайство прокурора о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых Савченко и Рубана.

“Продлен обвиняемым Савченко и Рубану Владимиру Владимировичу срок содержания под стражей на срок до 60 дней до 15 апреля 2019 включительно, без определения размера залога. Постановление обжалованию в кассационном порядке не подлежит”, — отмечается в сообщении.

“Сейчас объявлена резолютивная часть решения. Полный текст постановления будет объявлен 19 февраля 2019 года”, — резюмируют в сообщении пресс-службы.

Напомним, судебное заседание в Черниговском апелляционном суде проходило в режиме видеоконференции из-за того, что часть адвокатов Надежды Савченко и Владимира Рубана находится в Киеве.

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