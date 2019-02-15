Суд принял решение по делу Савченко-Рубана

“Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Черниговского апелляционного суда приняла решение, которым частично удовлетворила представление Черниговского районного суда Черниговской области об изменении территориальной подсудности уголовного производства № 22018000000000237 по обвинению Владимира Рубана и Надежды Савченко. Решен вопрос о внесении представления об определении территориальной подсудности в Верховный суд”, — говорится в сообщении.

Также, удовлетворено ходатайство прокурора о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых Савченко и Рубана.

“Продлен обвиняемым Савченко и Рубану Владимиру Владимировичу срок содержания под стражей на срок до 60 дней до 15 апреля 2019 включительно, без определения размера залога. Постановление обжалованию в кассационном порядке не подлежит”, — отмечается в сообщении.

“Сейчас объявлена резолютивная часть решения. Полный текст постановления будет объявлен 19 февраля 2019 года”, — резюмируют в сообщении пресс-службы.

Напомним, судебное заседание в Черниговском апелляционном суде проходило в режиме видеоконференции из-за того, что часть адвокатов Надежды Савченко и Владимира Рубана находится в Киеве.