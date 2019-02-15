Суд принял решение по делу Савченко-Рубана
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Решен вопрос о внесении представления дела Савченко-Рубана об определении территориальной подсудности в Верховный суд. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу Судебной власти Украины.
“Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Черниговского апелляционного суда приняла решение, которым частично удовлетворила представление Черниговского районного суда Черниговской области об изменении территориальной подсудности уголовного производства № 22018000000000237 по обвинению Владимира Рубана и Надежды Савченко. Решен вопрос о внесении представления об определении территориальной подсудности в Верховный суд”, — говорится в сообщении.
Также, удовлетворено ходатайство прокурора о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых Савченко и Рубана.
“Продлен обвиняемым Савченко и Рубану Владимиру Владимировичу срок содержания под стражей на срок до 60 дней до 15 апреля 2019 включительно, без определения размера залога. Постановление обжалованию в кассационном порядке не подлежит”, — отмечается в сообщении.
“Сейчас объявлена резолютивная часть решения. Полный текст постановления будет объявлен 19 февраля 2019 года”, — резюмируют в сообщении пресс-службы.
Напомним, судебное заседание в Черниговском апелляционном суде проходило в режиме видеоконференции из-за того, что часть адвокатов Надежды Савченко и Владимира Рубана находится в Киеве.