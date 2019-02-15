Суд ухвалив рішення у справі Савченко-Рубана

“Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Чернігівського апеляційного суду ухвалила рішення, яким частково задовольнила подання Чернігівського районного суду Чернігівської області про зміну територіальної підсудності кримінального провадження № 22018000000000237 за обвинуваченням Володимира Рубана та Надії Савченко. Вирішено питання щодо внесення подання про визначення територіальної підсудності до Верховного суду”, — йдеться в повідомленні.

Також, задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно обвинувачених Савченко та Рубана.

“Продовжено обвинуваченим Савченко Надії Вікторівні та Рубану Володимиру Володимировичу строк тримання під вартою на термін до 60 днів до 15 квітня 2019 року включно, без визначення розміру застави. Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає”, — зазначається в повідомленні.

“Наразі проголошено резолютивну частину ухвали. Повний текст ухвали буде оголошено 19 лютого 2019 року”, — резюмують у повідомлені прес-служби.

Нагадаємо, судове засідання у Чернігівському апеляційному суді проходило у режимі відеоконференції через те, що частина адвокатів Надії Савченко та Володимира Рубана знаходиться в Києві.