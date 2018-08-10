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Суд по делу убийства Вороненкова перенесли на 12 сентября

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева отложил рассмотрение уголовного производства по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося в соучастии в убийстве экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое сегодня должны были начать рассматривать по существу, на 12 сентября, передает корреспондент УНН.

Суд по делу убийства Вороненкова перенесли на 12 сентября

Адвокат одного из обвиняемых, который отсутствовал на заседании, прислал письмо, в котором просил суд перенести рассмотрение дела.

Также и прокуроры просили об отложении заседания, поскольку не был выдержан пятидневный срок для вручения памяток и справок присяжным в этом производстве.

Беря это во внимание, суд решил перенести рассмотрение дела на 12:00 12 сентября.

Напомним, на предыдущем заседании дело убийства Вороненкова назначили к рассмотрению по существу судом присяжных в открытом судебном заседании.

Как сообщал УНН, в середине июля столичная прокуратура повторно внесла в суд обвинительный акт по делу убийства Вороненкова, исправив технические неточности, указанные судом.

13 июня Шевченковский районный суд Киева вернул прокурору обвинительный акт в отношении Ярослава Тарасенко и Александра Лося, подозреваемых в убийстве экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова.

23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова. В мае 2018 года следствие по делу об убийстве Вороненкова было завершено.

В этом деле сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам.

Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины и Александру Лосю - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.

Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые сейчас скрываются от органа досудебного расследования и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

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