Суд у справі вбивства Вороненкова перенесли на 12 вересня

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 15481 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 35949 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 51599 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 58279 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 90488 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 70238 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81259 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95033 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87770 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 184146 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1м/с
70%
Популярнi новини

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 12681 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 10232 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 13361 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 10316 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 7354 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 51599 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 184146 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 338985 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 273218 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 383318 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 7452 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 10293 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 58279 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19857 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24994 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Суд у справі вбивства Вороненкова перенесли на 12 вересня

Київ • УНН

 • 8569 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відклав розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Ярослава Тарасенка та Олександра Лося у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова, яке сьогодні мали почати розглядати по суті, на 12 вересня, передає кореспондент УНН.

Суд у справі вбивства Вороненкова перенесли на 12 вересня

Адвокат одного з обвинувачених, який був відсутній на засіданні, надіслав лист, в якому просив суд перенести розгляд справи.

Також і прокурори прохали про відкладення засідання, оскільки не був витриманий п'ятиденний термін для вручення пам'яток і довідок присяжним у цьому провадженні.

Зважаючи на це, суд вирішив перенести розгляд справи на 12 годину 12 вересня.

Нагадаємо, на попередньому засіданні справу вбивства Вороненкова призначили до розгляду по суті судом присяжних у відкритому судовому засіданні.

Як повідомляв УНН, у середині липня столична прокуратура повторно внесла до суду обвинувальний акт у справі вбивства Вороненкова, виправивши технічні неточності, вказані судом.

13 червня Шевченківський районний суд Києва повернув прокурору обвинувальний акт щодо Ярослава Тарасенка та Олександра Лося, підозрюваних у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

23 березня 2017 року у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено.

У цій справі повідомлено про підозру організатору та п'ятьом співучасникам.

Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Ярославу Тарасенку - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України та Олександру Лосю - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) та двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка та громадянина України Ярослава Левенця), які наразі переховуються від органу досудового розслідування та перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,757.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.58