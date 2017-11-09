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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 38989 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 60531 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 68752 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 71961 просмотра

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Суд по делу расстрела Майдана отказал адвокатам Януковича в отводе судьи

Суд по делу расстрела Майдана отказал адвокатам Януковича в отводе судьи

Киев  •  УНН

 • 13022 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец отказал в отводе судьи Светланы Шапутько, не удовлетворив таким образом ходатайство адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о расстреле Майдана. Об этом УНН сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Суд отказал в удовлетворении нашего ходатайства об отводе С.Шапутько. Судья сегодня очень спешил, процедура рассмотрения отвода была максимально сжата, в частности судья отказался заслушивать и рассматривать ряд стандартных ситуаций, ходатайств защиты и на половине судебного заседания объявил, что суд идет в совещательную комнату", - сказв Сердюк.

По его словам, пока не известно, когда именно состоится новое судебное заседание.

"Возможно его назначат завтра или в понедельник", - отметил адвокат.

Как сообщал УНН, 8 ноября адвокаты Януковича по делу о расстреле Майдана заявили отвод судье.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении Виктора Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.

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