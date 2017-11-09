Суд по делу расстрела Майдана отказал адвокатам Януковича в отводе судьи

"Суд отказал в удовлетворении нашего ходатайства об отводе С.Шапутько. Судья сегодня очень спешил, процедура рассмотрения отвода была максимально сжата, в частности судья отказался заслушивать и рассматривать ряд стандартных ситуаций, ходатайств защиты и на половине судебного заседания объявил, что суд идет в совещательную комнату", - сказв Сердюк.

По его словам, пока не известно, когда именно состоится новое судебное заседание.

"Возможно его назначат завтра или в понедельник", - отметил адвокат.

Как сообщал УНН, 8 ноября адвокаты Януковича по делу о расстреле Майдана заявили отвод судье.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении Виктора Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.