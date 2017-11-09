Суд у справі розстрілу Майдану відмовив адвокатам Януковича у відводі судді
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Суддя Печерського районного суду Києва Віталій Писанець відмовив у відводі судді Світлани Шапутько, не задовольнивши таким чином клопотання адвокатів екс-президента України Віктора Януковича у справі про розстріл Майдану. Про це УНН повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.
“Суд відмовив у задоволенні нашого клопотання про відвід С.Шапутько. Суддя сьогодні дуже поспішав, процедура розгляду відводу була максимально стиснута, зокрема суддя відмовився заслуховувати та розглядати низку стандартних ситуацій, клопотань захисту і на половині судового засідання оголосив, що суд іде до нарадчої кімнати”, — сказв Сердюк.
За його словами, наразі не відомо, коли саме відбудеться нове судове засідання.
“Можливо його призначать завтра або у понеділок”, — зазначив адвокат.
Як повідомляв УНН, 8 листопада адвокати Януковича у справі про розстріл Майдану заявили відвід судді.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Віктора Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.