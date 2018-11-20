Суд по делу о трагедии 2 мая в Одессе не состоялся
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Судебное заседание в уголовном производстве об умышленном убийстве во время массовых беспорядков 2 мая в Одессе не произошло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
Так, на сегодня было назначено заседание Малиновского райсуда Одессы, в производстве которого находится обвинительный акт в совершении умышленного убийства во время событий 2 мая.
"В связи с невозможностью заранее уведомить всех присяжных о дате и времени, судебное заседание не состоялось. О следующей дату и времени судебного заседания будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 15 ноября состоялось подготовительное судебное заседание по делу об убийстве во время массовых беспорядков в Одессе. Коллегия судей назначил рассмотрение дела судом присяжных.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств по различным фактам. Наиболее резонансная – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.