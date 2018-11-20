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Суд у справі про трагедію 2 травня в Одесі не відбувся

Суд у справі про трагедію 2 травня в Одесі не відбувся

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Судове засідання у кримінальному провадженні про умисне вбивство під час масових заворушень 2 травня в Одесі не відбулося. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу суду.

Так, на сьогодні було призначене засідання Малиновського райсуду Одеси, у провадження якого перебуває обвинувальний акт у скоєнні умисного вбивства під час подій 2 травня.

"У зв’язку з неможливістю завчасно повідомити всіх присяжних про дату та час, судове засідання не відбулось. Про наступну дату та час судового засідання буде повідомлено додатково", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 15 листопада відбулося підготовче судове засідання у справі про вбивство під час масових заворушень в Одесі. Колегія суддів призначила розгляд справи судом присяжним.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 отримали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.

Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень щодо різних фактів. Найбільш резонансна – справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.

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