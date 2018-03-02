Суд по делу о разбое сына Попова отложили из-за отпуска судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Оболонский районный суд сегодня перенес на 29 марта подготовительное заседание по делу о совершении разбойного нападения на магазин сыном народного депутата Игоря Попова Богданом из-за пребывания председательствующего коллегии судей в отпуске. Об этом сообщили УНН в пресс-службе суда.
"Заседание не состоялось из-за того, что председатель коллегии сегодня на 1 день находится в отпуске. Следующее заседание назначено на 29 марта на 16:30", - сказали в суде.
Как сообщал УНН, в конце ноября 2017 года 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Попова вместе со своим сверстником был задержан по подозрению в совершении ограбления магазина в Оболонском районе Киева.
Столичная полиция открыла уголовное производство по статье "разбой". Оба фигуранта были помещены под домашний арест.