Суд у справі про розбій сина Попова відклали через відпустку судді
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Оболонський районний суд сьогодні переніс на 29 березня підготовче засідання у справі про скоєння розбійного нападу на магазин сином народного депутата Ігоря Попова Богданом через перебування головуючого колегії суддів у відпустці. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.
“Засідання не відбулося через те, що голова колегії сьогодні на 1 день перебуває у відпустці. Наступне засідання призначено на 29 березня на 16:30”, — сказали у суді.
Як повідомляв УНН, наприкінці листопада 2017 року 14-річний син народного депутата від Радикальної партії Попова разом із своїм однолітком був затриманий за підозрою у скоєнні пограбування магазину в Оболонському районі Києва.
Столична поліція відкрила кримінальне провадження за статтею “розбій”. Обох фігурантів було поміщено під домашній арешт.