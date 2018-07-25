Суд по делу КГГА и "Нафтогаза" просит определить конституционность нормы Закона "О теплоснабжении"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Хозяйственный суд Киева обратился в Верховный Суд с просьбой внести представление в Конституционный суд Украины относительно конституционности ч.3 ст.22 закона "О теплоснабжении" в рамках рассмотрения дела по искам КГГА и НАК "Нафтогаз Украины" относительно переложения долгов "Киевэнерго" на "Киевтеплоэнерго". Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передает УНН.
"19 июля Хозяйственный суд г. Киева отказался заменить "Киевэнерго" на "Киевтеплоэнерго" в качестве ответчика по части долговых обязательств "Киевэнерго". Одновременно с постановленным решением суд направляет соответствующее обращение в Верховный суд для решения вопроса о внесении в Конституционный суд Украины представления о конституционности ч. 3 ст. 22 Закона Украины "О теплоснабжении", - отмечается в сообщении.
В КГГА также сообщили, что в тексте постановления отмечается, что суд считает возможным и целесообразным не применять ч. 3 ст. 22 Закона Украины "О теплоснабжении" в указанных правоотношениях из-за противоречия нормам Конституции.
"Переложения долга на орган местного самоуправления погасить долг предыдущего пользователя содержит дискриминационный подход и противоречит справедливому применению нормы права. В документе также отмечается, что правопреемство, то есть переложение долговых обязательств, образованных за период действия соглашения с ОАО "Киевэнерго", может возникать только при реорганизации последнего", - добавили в ведомстве.
Напомним, хозяйственный суд Киева отказал признать "Киевтеплоэнерго" как правопреемника долговых обязательств ПАО "Киевэнерго".
15 июня "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к НАК "Нафтогаз", требуя признать заключенные договора о поставках газа.