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Суд у справі КМДА та "Нафтогазу" просить визначити конституційність норми закону "Про теплопостачання"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Господарський суд Києва звернувся до Верховного Суду з проханням внести подання до Конституційного суду України щодо конституційності ч.3 ст.22 закону "Про теплопостачання" у межах розгляду справи за позовами КМДА і НАК "Нафтогаз України" стосовно перекладення боргів "Київенерго" на "Київтеплоенерго". Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА, передає УНН.

"19 липня Господарський суд м. Києва відмовився замінити "Київенерго" на "Київтеплоенерго" як відповідача за частиною боргових зобов’язань "Київенерго". Одночасно із постановленим рішенням суд направляє відповідне звернення до Верховного суду для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного суду України подання щодо конституційності ч. 3 ст. 22 Закону України "Про теплопостачання", - зазначається у повідомленні.

У КМДА також повідомили, що у тексті ухвали зазначається, що суд вважає за можливе та доцільне не застосовувати ч. 3 ст. 22 Закону України "Про теплопостачання" до зазначених правовідносин через суперечність нормам Конституції.

"Покладання обов’язку на орган місцевого самоврядування сплатити борг попереднього користувача містить ознаки дискримінаційного підходу і суперечить справедливому застосуванню норми права. У документі також зазначається, що правонаступництво, тобто перекладення боргових зобов’язань, утворених за період дії угоди з ПАТ "Київенерго", може виникати лише при реорганізації останнього", - додали у відомстві.

Нагадаємо, господарський суд Києва відмовив визнати “Київтеплоенерго” як правонаступника боргових зобов’язань ПАТ “Київенерго”.

15 червня “Київтеплоенерго” звернулося в Господарський суд Києва з позовом до НАК “Нафтогаз”, вимагаючи визнати укладені договори про постачання газу.

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