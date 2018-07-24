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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38244 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101992 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124036 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131588 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168902 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153266 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141029 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Суд по делу экс-руководителя предвыборного штаба Трампа перенесен на 31 июля

Киев  •  УНН

 • 7907 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Суд над бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом по обвинению в нарушениях налогового и банковского законодательства перенесен с 25 на 31 июля. Об этом говорится в материалах дела, распространенных в понедельник, передает УНН.

Ранее стало известно, что судья одобрил прошение спецпрокурора Роберта Мюллера предоставить иммунитет от судебного преследования пяти свидетелям в обмен на показания по делу Манафорта. Спецпрокурор Мюллер просил судью гарантировать свидетелям иммунитет, чтобы они могли выступать во время разбирательства. Манафорт выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам — в Александрии и округе Колумбия.

В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, махинациях со своими подоходными налогами, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В столице экс-помощнику Трампа инкриминируется сговор против США, отмывание более 30 млн долларов, дача ложных показаний, несоблюдение законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работа в качестве незарегистрированного иностранного агента. Своей вины Манафорт не признает. Его адвокаты ранее заявили, что не хотят объединять эти два дела, хотя пункты обвинительных заключений во многом дублируют друг друга.

Как сообщал УНН, спецпрокурор Мюллер показал список улик против Манафорта.

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