Суд по делу экс-руководителя предвыборного штаба Трампа перенесен на 31 июля

Ранее стало известно, что судья одобрил прошение спецпрокурора Роберта Мюллера предоставить иммунитет от судебного преследования пяти свидетелям в обмен на показания по делу Манафорта. Спецпрокурор Мюллер просил судью гарантировать свидетелям иммунитет, чтобы они могли выступать во время разбирательства. Манафорт выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам — в Александрии и округе Колумбия.

В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, махинациях со своими подоходными налогами, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В столице экс-помощнику Трампа инкриминируется сговор против США, отмывание более 30 млн долларов, дача ложных показаний, несоблюдение законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работа в качестве незарегистрированного иностранного агента. Своей вины Манафорт не признает. Его адвокаты ранее заявили, что не хотят объединять эти два дела, хотя пункты обвинительных заключений во многом дублируют друг друга.

Как сообщал УНН, спецпрокурор Мюллер показал список улик против Манафорта.