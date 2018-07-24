Суд у справі екс-керівника передвиборного штабу Трампа перенесений на 31 липня

Раніше стало відомо, що суддя схвалив прохання спецпрокурора Роберта Мюллера надати імунітет від судового переслідування п’яти свідкам в обмін на свідчення у справі Манафорта. Спецпрокурор Мюллер просив суддю гарантувати свідкам імунітет, щоб вони могли виступати під час розгляду. Манафорт виступає в якості відповідача по двом судовим справам — в Александрії і окрузі Колумбія.

У Вірджинії його звинувачують в приховуванні іноземних банківських рахунків, махінаціях зі своїми прибутковими податками, відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків. У столиці екс-помічника Трампа інкримінується змова проти США, відмивання понад 30 млн доларів, дача неправдивих свідчень, недотримання законів про розкриття інформації про лобіювання інтересів України і робота в якості незареєстрованого іноземного агента. Своєї провини Манафорт не визнає. Його адвокати раніше заявили, що не хочуть об’єднувати ці дві справи, хоча пункти обвинувальних висновків багато в чому дублюють один одного.

Як повідомляв УНН, спецпрокурор Мюллер показав список доказів проти Манафорта.