Суд у справі екс-керівника передвиборного штабу Трампа перенесений на 31 липня

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Суд над колишнім керівником передвиборного штабу Дональда Трампа Полом Манафортом за звинуваченням у порушеннях податкового та банківського законодавства перенесений з 25 на 31 липня. Про це йдеться в матеріалах справи, поширених в понеділок, передає УНН.

Раніше стало відомо, що суддя схвалив прохання спецпрокурора Роберта Мюллера надати імунітет від судового переслідування п’яти свідкам в обмін на свідчення у справі Манафорта. Спецпрокурор Мюллер просив суддю гарантувати свідкам імунітет, щоб вони могли виступати під час розгляду. Манафорт виступає в якості відповідача по двом судовим справам — в Александрії і окрузі Колумбія.

У Вірджинії його звинувачують в приховуванні іноземних банківських рахунків, махінаціях зі своїми прибутковими податками, відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків. У столиці екс-помічника Трампа інкримінується змова проти США, відмивання понад 30 млн доларів, дача неправдивих свідчень, недотримання законів про розкриття інформації про лобіювання інтересів України і робота в якості незареєстрованого іноземного агента. Своєї провини Манафорт не визнає. Його адвокати раніше заявили, що не хочуть об’єднувати ці дві справи, хоча пункти обвинувальних висновків багато в чому дублюють один одного.

Як повідомляв УНН, спецпрокурор Мюллер показав список доказів проти Манафорта.

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