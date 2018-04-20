Суд по делу ДТП в Кривом Роге: транслировать заседание онлайн запретили

"Ходатайство стороны защиты удовлетворить частично. Часть судебного заседания, связанную с предоставлением подозреваемым и его защитником объяснений по существу ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, провести в закрытом судебном заседании", - заявил судья.

При этом, суд разрешил представителям СМИ, присутствующим в зале судебного заседания, вести стенограмму, делать заметки и использовать портативные записывающие устройства. Однако запретил проведение онлайн-трансляции, поскольку "письменные ходатайства о проведении онлайн-трансляции в суд не поступали".

Напомним, в Бабушкинском райсуде Днепра началось заседание по избранию меры пресечения водителю автомобиля Mazda, который является подозреваемым в смертельном ДТП в Кривом Роге Днепропетровской области. Сторона защиты ходатайствовала о проведении судебного заседания в закрытом режиме.