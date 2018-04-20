Суд у справі ДТП у Кривому Розі: транслювати засідання онлайн заборонили
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Бабушкінський райсуд Дніпра частково задовольнив клопотання адвокатів підозрюваного у ДТП у Кривому Розі щодо проведення засідання у закритому режимі, передає УНН.
"Клопотання сторони захисту задовольнити частково. Частину судового засідання, пов'язану з наданням підозрюваним та його захисником пояснень по суті клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, провести у закритому судовому засіданні", – оголосив суддя.
При цьому, суд дозволив представникам ЗМІ, присутнім у залі судового засідання, вести стенограму, робити нотатки та використовувати портативні записуючі пристрої. Однак заборонив проведення онлайн-трансляції, оскільки "письмові клопотання про проведення онлайн-трансляції до суду не надходили".
Нагадаємо, у Бабушкінському райсуді Дніпра почалося засідання щодо обрання запобіжного заходу водію автомобіля Mazda, який є підозрюваним у смертельній ДТП у Кривому Розі Дніпропетровської області. Сторона захисту клопотала про проведення судового засідання у закритому режимі.