Суд в рф увеличил срок крымскому политзаключенному Приходько

Детали

Отмечается, что российский суд решил, что Приходько во время судебного процесса о "подготовке теракта" оскорблял свидетелей обвинения, в частности, сотрудников фсб россии.

Сообщается, что к его сроку добавили еще месяц заключения.

Контекст

Олега Приходько задержали 10 октября 2019 года. Российская Федеральная служба безопасности обвинила его в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

16 января стало известно, что Приходько предъявили новое обвинение в "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств".

А 5 февраля адвокат Назим Шейхмамбетов сообщил, что Олега Приходько также обвинили в планировании взрыва в здании генерального консульства России во Львове.

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы" из-за ареста активиста в оккупированном Крыму. Олега Приходько приговорили к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в размере 110 тыс. рублей.