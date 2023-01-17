Суд в рф увеличил срок крымскому политзаключенному Приходько
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Ворошиловский райсуд российского Ростова-на-Дону увеличил срок заключения 65-летнего активиста Олега Приходько, признав его виновным в неуважении к суду. Об этом сообщает "Крым.Реалии", передает УНН.
Детали
Отмечается, что российский суд решил, что Приходько во время судебного процесса о "подготовке теракта" оскорблял свидетелей обвинения, в частности, сотрудников фсб россии.
Сообщается, что к его сроку добавили еще месяц заключения.
Контекст
Олега Приходько задержали 10 октября 2019 года. Российская Федеральная служба безопасности обвинила его в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
16 января стало известно, что Приходько предъявили новое обвинение в "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств".
А 5 февраля адвокат Назим Шейхмамбетов сообщил, что Олега Приходько также обвинили в планировании взрыва в здании генерального консульства России во Львове.
Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы" из-за ареста активиста в оккупированном Крыму. Олега Приходько приговорили к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в размере 110 тыс. рублей.