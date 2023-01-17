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Суд у рф збільшив термін кримському політв'язню Приходьку

Київ • УНН

 • 412555 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Ворошиловський райсуд російського Ростова-на-Дону збільшив термін ув'язнення 65-річного активіста Олега Приходька, визнавши його винним у неповазі до суду. Про це повідомляє "Крим.Реалії", передає УНН.

Суд у рф збільшив термін кримському політв'язню Приходьку

Деталі

Зазначається, що російський суд вирішив, що Приходько під час судового процесу про "підготовку теракту" ображав свідків обвинувачення, зокрема, співробітників фсб росії.

Повідомляється, що до його терміну додали ще місяць ув'язнення.

Контекст

Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська Федеральна служба безпеки звинуватила його в підготовці до терористичного акту та незаконному виготовленні вибухових речовин.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове обвинувачення в "незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв".

А 5 лютого адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею "незаконне позбавлення волі" через арешт активіста в окупованому Криму. Олега Приходька засудили до 5 років колонії суворого режиму і сплати штрафу в розмірі 110 тис. рублів.

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