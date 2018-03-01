Суд в Лондоне планирует принять решение по делу ПриватБанка против Коломойского в пятницу

Согласно повестке дня суда, заседание должно начаться в этом деле не ранее 10:30 (8:30 по киевскому времени) утра, а решение будет вынесено в 14:00 (12:00 по Киеву).

Как сообщал УНН, 19 января Высокий суд Лондона на заседании по делу ПриватБанка продолжил всемирной арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долларов.

По итогам дополнительных слушаний по процессуальных вопросов в деле ПриватБанка в отношении Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других связанных с ними лиц, суд продлил свой приказ от декабря 2017 года о всемирном аресте активов до следующего соответствующего приказа суда.

Напомним, расследование независимой компании Kroll подтвердило, что ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий до его национализации, что привело к нанесению ущерба минимум в размере 5,5 млрд долл.