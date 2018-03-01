Суд у Лондоні планує ухвалити рішення у справі ПриватБанку проти Коломойського в п’ятницю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Високий суд Лондона планує ухвалити рішення у справі ПриватБанку проти його колишнього власника Ігоря Коломойського та пов’язаних з ним компаній 2 березня, передає УНН з посиланням на порядок денний лондонського суду.
Згідно з порядком денним суду, засідання має розпочатися у цій справі не раніше 10:30 (8:30 за київським часом) ранку, а рішення буде винесено о 14:00 (12:00 за Києвом).
Як повідомляв УНН, 19 січня Високий суд Лондона на засіданні у справі ПриватБанку продовжив всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на суму понад 2,5 млрд доларів.
За підсумками додаткових слухань щодо процесуальних питань у справі ПриватБанку щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших пов'язаних з ними осіб, суд продовжив свій наказ від грудня 2017 року про всесвітній арешт активів до наступного відповідного наказу суду.
Нагадаємо, розслідування незалежної компанії Kroll підтвердило, що ПриватБанк був об’єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій до його націоналізації, що призвело до завдання збитків щонайменше у розмірі 5,5 млрд дол.