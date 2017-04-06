Суд в Крыму будет рассматривать "дело Хизб ут-Тахрир" в закрытом режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма принял проводить заседания по "делу Хизб ут-Тахрир" в закрытом режиме. Об этом сообщил адвокат фигуранта ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеина Куку Алексей Ладин, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
"Все заседания будут проходить в закрытом режиме - Верховный суд вынес постановление", - сообщил А.Ладин.
Отметим, сегодня подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма рассматривает ходатайство защиты фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеина Куку о продлении ареста.
Фигуранты ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" находятся в тюрьме уже более года. Первых четырех обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года.
Как сообщал УНН, власть оккупированного Крыма поместила фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Айдер Салединова и Рустема Исмаилова в психиатрическую больницу для прохождения принудительной психиатрической экспертизы.