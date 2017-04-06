Суд в Крыму будет рассматривать "дело Хизб ут-Тахрир" в закрытом режиме

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 74118 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110340 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168456 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123762 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121150 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114889 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105872 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107362 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103813 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159161 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд в Крыму будет рассматривать "дело Хизб ут-Тахрир" в закрытом режиме

Суд в Крыму будет рассматривать "дело Хизб ут-Тахрир" в закрытом режиме

Киев  •  УНН

 • 9063 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма принял проводить заседания по "делу Хизб ут-Тахрир" в закрытом режиме. Об этом сообщил адвокат фигуранта ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеина Куку Алексей Ладин, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

"Все заседания будут проходить в закрытом режиме - Верховный суд вынес постановление", - сообщил А.Ладин.

Отметим, сегодня подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма рассматривает ходатайство защиты фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеина Куку о продлении ареста.

Фигуранты ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" находятся в тюрьме уже более года. Первых четырех обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года.

Как сообщал УНН, власть оккупированного Крыма поместила фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Айдер Салединова и Рустема Исмаилова в психиатрическую больницу для прохождения принудительной психиатрической экспертизы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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