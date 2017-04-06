Суд у Криму розглядатиме "справу Хізб ут-Тахрір" у закритому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму ухвалив проводити засідання у “справі Хізб ут-Тахрір” у закритому режимі. Про це повідомив адвокат фігуранта ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір” Емір-Усеїна Куку Олексій Ладін, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
“Всі засідання відбуватимуться у закритому режимі — Верховний суд виніс постанову”, — повідомив О.Ладін.
Зазначимо, сьогодні підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму розглядає клопотання захисту фігуранта ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір” Емір-Усеїна Куку про продовження арешту.
Фігуранти ялтинської справи “Хізб ут-Тахрір” перебувають у в’язниці вже понад рік. Перших чотирьох обвинувачених заарештували 11 лютого 2016 року.
Як повідомляв УНН, влада окупованого Криму помістила фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” Айдера Саледінова та Рустема Ісмаїлова в психіатричну лікарню для проходження примусової психіатричної експертизи.